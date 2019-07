La Fanciulla del West al Festival Puccini: Orchestra Toscana accompagna la storia di Minnie

La Fanciulla del West torna in scena Venerdì 26 luglio la seconda e ultima rappresentazione dell’opera che ha inaugurato la stagione 2019 del Festival Puccini Sul podio guida l’Orchestra della Toscana la talentuosa direttrice Gianna Fratta “ Puccini è il mio operista prediletto… lo considero il più moderno, intuitivo, emozionante.

Torna in scena per l’ultima rappresentazione venerdì 26 luglio l’unico dramma a lieto fine di Giacomo Puccini, la Fanciulla del West nel nuovo allestimento del Festival Puccini 2019 con scene, regia e costumi di Renzo Giacchieri. L’opera è ambientata in California al tempo della febbre dell’oro e ha come protagonista la bella e giovane Minnie titolare del saloon la polka luogo di ritrovo per i minatori del vicino campo di lavoro.

A Minnie che sarà interpretata da Irene Cerboncini i minatori affidano persino i propri risparmi per difenderli dalla banda di briganti, comandata dal temibile bandito Ramerrez. Minnie, si innamora di un giovane straniero, giunto una notte nel locale, che afferma di chiamarsi Dick Johnson - ad interpretato il tenore spagnolo Alejandro Roy- ma che in realtà altri non è che il bandito Ramerrez, andato di persona alla Polka per capire come rapinare la cassa dove sono depositati i risparmi dei minatori. Malgrado l’avversione mostrata verso lo sconosciuto dallo sceriffo Jack Rance, Luca Grassi che da tempo corteggia senza successo Minnie, la donna si fida del bandito e lo invita nella sua capanna dove sboccerà l’amore. La storia si intreccia ma l’amore di Minnie prevale e per salvare il bandito sfida lo sceriffo in una partita a poker. Sul podio dell’Orchestra della Toscana fa il suo debutto sul palcoscenico del Festival Puccini la talentuosa direttrice d’orchestra Gianna Fratta. Pianista, direttore d’orchestra e una laurea in legge, Gianna Fratta vanta un curriculum di eccellenza in cui spicca la direzione dei mitici Berliner, la prima donna ad aver diretto i Berliner.

“ Puccini è il mio operista prediletto- dichiara la direttrice- lo amo al di sopra di tutti gli altri e lo considero il più moderno, intuitivo, emozionante. Non si può cambiare una nota della scrittura di Puccini, è perfetta. Nell’ultimo triennio ho diretto Butterfly, Bohème, Trittico, Turandot e Tosca. Non è mai successo che non mi sia nuovamente stupita e non abbia trovato nuove sfaccettature in quella scrittura magistrale, la cui immediatezza considero un pregio e non un limite. E in questo caso parlo da compositrice e docente di composizione e analisi, prima che da direttrice d’orchestra” Completano il numeroso cast di questo capolavoro “americano” Nick Fabio Serani, Ashby Ivan Marino, Sonora Luca Bruno, Trin Alberto Petricca, Sid Andrea Del Conte, Bello Francesco Lombardi, Harry Marco Voleri, Joe Tiziano Barontini, Happy Michele Perrella , Larkens Andrea De Campo, Billy Jackrabbit Alessandro Ceccarini, Wokle Annunziata Vestri, Jack Wallace Daniele Caputo, José Castro Massimo Schillaci, Un postiglione Matteo Bagni. Il Disegno luci è firmato da Nino Napoletano, Assistente alla regia Luca Ramacciotti. Roberto Ardigò dirige il Coro del Festival Puccini .

Fonte: Puccini Festival

