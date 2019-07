Lega Castelfiorentino, il resoconto di due mesi di lavoro: "Ponte di Granaiolo inadeguato"

Sono trascorsi due mesi da quando, il 26 Maggio, il gruppo Lega ha avuto la sua legittimazione a Castelfiorentino, la prima rappresentanza in consiglio Comunale.

In questo frattempo il consigliere Stefano Paesano è stato eletto anche presso l’Unione dei Comuni, Susi Giglioli alla Presidenza della Commissione comunale degli atti normativi e Paolo Cambi alla Commissione elettorale, oltre la rappresentanza nelle commissioni Bilancio e Urbanistica.

Sono stati fatti accessi agli atti per quanto riguarda i ponti di Granaiolo, ponte sul fiume Elsa, progetto ascensore e appalto piscina che ci dovranno essere

forniti secondo il termine di legge di 30 giorni dalla richiesta inviata per PEC.

Sono state prodotte due interrogazioni che saranno discusse oralmente al prossimo Consiglio Comunale previsto per il 30 luglio, una sull’avanzamento dei lavori sul ponte del fiume Elsa e l’altra sullo stallo dei lavori dell’ascensore delle stanze operaie.

Abbiamo presentato una interrogazione scritta con richiesta di documentazione sull’abbandono dei rifiuti in zona Montemaggiori ex Silap, è stata invece ritirata quella orale che chiedeva chiarimenti sui lavori di asfaltatura incompleti della stessa via Montemaggiori poiché nel frattempo i lavori sono stati eseguiti.

Abbiamo effettuato un sopralluogo al ponte di Granaiolo in previsione dell’apertura del lotto V dove abbiamo rilevato criticità importanti in merito all’inadeguatezza del ponte installato poiché il senso alternato non risolve la problematica legata al transito dei mezzi pesanti e potrebbe avere ripercussioni sulle frazioni.

Ci riserviamo di ritornare sull’argomento dopo l’imminente apertura del lotto alla luce dei conseguenti sviluppi della viabilità. Stiamo iniziando quello che è il nostro ruolo e cioè il controllo delle operazioni amministrative, già da settembre ci saranno ulteriori argomenti che dovranno essere affrontati in virtù anche della rappresentanza all’Unione per specifiche tematiche di area e di tutto quanto sopra vi terremo informati sugli sviluppi.

La sede della Lega, in Piazzetta De Amicis, rimane aperta anche nel mese di Agosto il mercoledì pomeriggio e il sabato mattina per tutti i chiarimenti e le

segnalazioni che ogni singolo cittadino riterrà necessario proporci.

Fonte: Lega Castelfiorentino

