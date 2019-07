I vigili del fuoco del Comando di Firenze distaccamento di Pontassieve sono intervenuti a Pelago, in via Vallombrosana, per un incidente stradale che ha coinvolto una macchina finita contro un muro.

Una persona rimasta nell'auto è stata estratta dalla squadra dei vigili del fuoco e affidata al personale sanitario del 118, intervenuto anche con Pegaso.

Tutte le notizie di Pelago