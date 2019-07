Ieri pomeriggio i carabinieri della stazione di Pontedera hanno arrestato un senegalese di 20 anni per spaccio di droga, in Piazza Unità d'Italia. L'arresto rientra in un operazione congiunta con Il reggimento Folgore di Pisa.

Il 20enne sarebbe stato sorpreso dai militari mentre cedeva una dose da circa un grammo di marijuana. L'arrestato è stato trattenuto in attesa del processo per direttissima fissato per questa mattina.

Tutte le notizie di Pontedera