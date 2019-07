Muore 23enne, solidarietà al popolo saharawi dopo gli scontri di El Aaiùn

I saharawi ancora presenti a El Aaiùn, nel Sahara Occidentale, stavano festeggiando la vittoria dell’Algeria nella Coppa d’Africa, proprio per la vicinanza che lega il popolo saharawi alla nazione che ospita i campi profughi. La polizia marocchina è intervenuta per reprimere i festeggiamenti, provocando la morte della giovane saharawi.

“Esprimiamo la nostra solidarietà al popolo saharawi – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Prestini – che ancora una volta è stato vittima della violenza. Nel corso del consiglio comunale i bambini ci hanno portato la loro testimonianza di pace e di lotta non violenta per l’autodeterminazione del proprio popolo. Questa morte è l’ennesima dimostrazione dello stato di sottomissione in cui si trovano da 44 anni. Rinnoviamo il nostro cordoglio e il nostro sostegno alla causa dei saharawi”.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio Stampa

