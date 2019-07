Non solo Fantasy: alla Festa dell'Unicorno il buon cibo è protagonista

In questi giorni è stato dedicato più volte spazio agli eventi e spettacoli che attendono il pubblico in occasione della 15a edizione della Festa dell’Unicorno.

Tuttavia l’evento annuale dedicato al fantasy non attira solo gli amanti del genere. Anche chi desidera godersi una piacevole cenetta in una Vinci immersa in un atmosfera da sogno decisamente diversa dal solito, troverà pane per i propri denti.

Alla Festa dell’Unicorno il connubio tra fantasia e gastronomia è ormai una tradizione, con ristori e menù a tema rispetto alle diverse aree delle festa.

Le strade di Vinci saranno infatti costellate da numerose bancarelle e stand in cui gustare diverse specialità, dallo spuntino in pieno stile medievale accompagnato da boccale di birra artigianale o di vino speziato, al succulento panino piratesco servito direttamente da Jack Sparrow all’interno della Baia dei Pirati.

Tante e diverse le proposte presenti per i tre giorni di festa, che permetteranno ai visitatori di scegliere tra i vari locali e punti ristoro aperti per tutta la durata della manifestazione e che permetteranno di rifocillarsi continuando a godersi gli spettacoli e gli eventi in programma.

Non mancheranno poi certo stand con offerte vegetariane e senza glutine per rispondere alle esigenze di tutto il pubblico con proposte dedicate.

L’appuntamento è per il 26, 27 e 28 luglio a Vinci (FI), con programma ricco di eventi e tanti ristori fantasiosi che sapranno stuzzicare la mente e il palato.

Per maggiori informazioni: info@festaunicorno.com

L'ELENCO DEI PUNTI RISTORO

Ristoro del Viandante - Via Giovanni XXIII

Panini / Porchetta / Bibite.

Ristoro del Bardo Innamorato - Via Fucini

Spianata bolognese / Taglieri di affettati / Hamburger di Chianina / Salsiccia / Vino e birra

Ristoro del Birbante - Via Rossi

Arrosticini abruzzesi / Paella / Birra artigianale filtrata e non.

Ristoro dei Pirati - Via Fucini

Street food / Panini.

La Locanda fra le nuvole

Panini con salumi / Hot dog / Hamburger / Porchetta.

IL Forziere di Presta e Camelia - Via Rossi

Asiatic food / Dolci

Taverna dei Cavalieri - Pinetina della Doccia

Cucina tipica toscana / Panini / Street food.

Locanda del Maniscalco - Via Montalbano

Carne alla griglia / Costine / Spiedini / Patate arrosto / Verdure grigliate / Panino del maniscalco,

hotdog, hamburger, salumi, porchetta, salsiccia / Bibite / Vino e birra.

La Tana dell'Elfo:

Birra artigianale / Liquori artigianali / Sidro / Street food / Fritto da passeggio.

Kare no Koruma - via Matteotti

Japanese street food truck / Japanise curry / Snack giapponesi / Birra / Sake / Green tea /

Ramune / Bibite giapponesi.

Thousand Sunny

Birre artigianali / Taglieri / Selezione di carni / Vegetarian food.

Ristoro di Jabba - Parco della Rimembranza

Primi piatti / Panini / Nuggets / Vegetarian food

Gelateria Oscura - Via Pierino

La Taverna Stregata - Via Cermenati

Pizza / Schiacciate / Fritto da passeggio

Las bravas - Valle del Vapore

Paella / Sangria / Patas bravas / Bacadillo iberico

Del Nigro

Hamburger di Chianina / Hamburger di Chianina al tartufo / hot dog di Chianina / Birra

Proposte senza glutine

Las Bravas - Valle del Vapore / Boutique della Frutta - Via Giovanni XXIII

Fonte: Festa dell'Unicorno

