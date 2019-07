Notti di Mezza Estate porta La Bohème a Pisa: Mimì e gli altri in Largo Ciro Menotti

Nuovo appuntamento con l’opera in Largo Ciro Menotti con “Arie e duetti da La Bohème di Giacomo Puccini”, giovedì 25 luglio alle 21.30. L’evento è inserito nella rassegna culturale “Notti di Mezza Estate”, che è interamente gratuita e prosegue fino al 27 luglio.

Questo concerto vedrà la partecipazione di Veronica Senserini nel ruolo di Mimì, Tiziano Barontini nel ruolo di Rodolfo, Antonella Biondo nel ruolo di Musetta e Francesco Solinas nel ruolo di Marcello. Maestro concertatore al pianoforte Eugenio Milazzo.

Il repertorio di Veronica Senserini (soprano) si sposta dalle opere di tradizione lirica fino alla musica cameristica contemporanea, passando dal barocco. Tiziano Barontini (tenore), ha partecipato come solista a numerosi oratori e messe ed ha già eseguito numerosi concerti lirico vocali e di musica cameristica. Antonella Biondo (soprano), ha partecipato a diverse rassegne e festival classici e jazzistici, e recentemente ha tenuto un concerto alla presenza del M° Ennio Morricone presso il Museo Mimmo Scognamiglio di Milano. Francesco Solinas (baritono), affianca al repertorio lirico un’intensa attività concertistica di musica da camera e sacra. Il maestro Eugenio Milazzo, ha suonato con strumentisti di grande livello provenienti da orchestre nazionali ed internazionali. Vanta anche alcune esecuzioni come solista con orchestra e in duo pianistico. Oltre ad un vasto repertorio classico-operistico (Puccini, Mascagni, Richard Strauss, Stravinskij), ha eseguito composizioni ed opere di artisti contemporanei (Poulenc, Milhaud, Rota, Bernstein, Orff,Wolf-Ferrari, Stockhausen).

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

