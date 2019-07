Nuova pavimentazione nella Radiologia del Serristori: attività ambulatorial

Dal 29 luglio al 10 agosto nella Radiologia del presidio ospedaliero Serristori di Figline e Incisa Valdarno, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione di tutti i locali. I lavori si svolgeranno in due fasi, per permettere la continuità di un'attività radiologica adeguata al mantenimento della funzionalità del Pronto Soccorso e dei reparti che sarà comunque ridotta.

Attività radiologica ambulatoriale

Dal 29 luglio al 3 agosto compresi, sarà preclusa l'attività radiologica ambulatoriale per esterni che riprenderà regolarmente da lunedì 5 agosto. Il ritiro dei referti in consegna, nel periodo compreso fra il 29 luglio ed il 3 agosto, sarà assicurato dagli Sportelli del Cup, posti al piano terra.

In questo periodo la possibilità di prenotare gli esami non subirà modifiche anche se gli esami saranno eseguiti nuovamente a partire dal 12 agosto. L'Azienda si scusa per il disagio ma garantisce il massimo impegno affinché l’impatto dei lavori sul servizio per gli utenti sia il minore possibile, con la consapevolezza dell'utilità dei lavori per il miglioramento del servizio stesso.

