Omaggio a Leonardo, mappe ceramiche e un concerto a Carmignano

Sono passati 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, le cui radici affondano a Bacchereto. Nell’antico borgo, infatti, abitava la nonna paterna del Genio, monna Lucia di Ser Piero di Zoso, la cui famiglia viveva a Toia, dove possedeva una “fornace da orcioli” in cui Leonardo era solito esercitarsi nell’arte della ceramica e della scultura, e nel disegnare il territorio di Carmignano. Proprio per celebrare il Genio a 500 anni dalla sua scomparsa, e per arricchire sempre di più il territorio dal punto di vista artistico e culturale, il Comune di Carmignano ha organizzato una serie d’iniziative. Gli appuntamenti hanno preso il via lo scorso maggio con l’inaugurazione della sezione distaccata del Museo Archeologico di Artimino e dell’esposizione permanente delle antiche maioliche di Bacchereto, e proseguiranno ora con l’inaugurazione delle mappe ceramiche, in attesa della presentazione di un volume di Alessandro Vezzosi che tratterà di Leonardo a Bacchereto e dell’inaugurazione di un monumento realizzato da uno scultore contemporaneo, sempre dedicato al genio leopardiano.

“Siamo felici di poter regalare a Bacchereto istallazioni che celebrino il tempo trascorso da Leonardo fra le sue vie e i suoi colli – ha commentato l’assessore alla Cultura Stella Spinelli –. È giunto il momento di gridare al mondo che il genio è cresciuto qua e a testimoniarlo ci sono disegni, documenti e racconti”.

Sabato 27 luglio dalle 19 alle 20.30 sarà aperta la sezione distaccata del Museo Archeologico di Artimino nel complesso di Santa Maria Assunta a Bacchereto e, per l’occasione, sarà possibile visitare gratuitamente l’esposizione dedicata alle pregevoli maioliche, prodotte nel borgo di Bacchereto tra medioevo e rinascimento. L’iniziativa chiude il programma delle Notti dell’Archeologia di Carmignano.

Giornata clou sarà quella di lunedì 29 luglio alle 21 con l’inaugurazione di due mappe ceramiche con riproduzioni di disegni di Leonardo tratti dai suoi codici e riferiti al territorio. La prima sarà installata sulla parete della Filarmonica G. Verdi di Bacchereto e riproduce un particolare della Mappa della Valle dell’Arno ripresa dal codice di Madrid II. La seconda mappa sarà posta davanti alla sezione distaccata del Museo di Artimino, raffigurante una veduta a volo d’uccello del Valdarno inferiore con il progetto del grande canale per la deviazione dell’Arno (Windsor, Royal Library). Dopo l’inaugurazione delle mappe ceramiche spazio alla musica con un concerto in omaggio a Leonardo: alle 21.30 nel giardino panoramico della Chiesa di Bacchereto si esibirà la Silent King Band, l’orchestra di ritmi moderni della RE.MU.TO diretta dal maestro Alberto Solari.

L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Carmignano ed è curata dall’associazione culturale Polisportiva di Bacchereto. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa

