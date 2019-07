Il Comune di Livorno concede il patrocinio gratuito, con possibilità di utilizzo del logo, alla Associazione Fraternità Parola e Vita per l'iniziativa Rivellino Pride che si terrà questa sera al Rivellino di Piombino. L'iniziativa non ha fini di lucro e si pone come obiettivo la riflessione sulle tematiche legate alla violenza ed alla discriminazione del mondo LGB ed in generale sulle persone vittime di violenza e di bullismo.

Fonte: Ufficio Stampa

