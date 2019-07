Peperoni ripieni vegetariani

Buongiorno oggi è l'ultima puntata del giovedì mattina, poi ci sarà la pausa estiva, e riprenderemo la trasmissione a settembre. Sono contenta, anche quest'anno sono state molte le ricette che avete mandato e volevo ringraziarvi per questo.

La ricetta di oggi l'ho scelta io da un giornale di cucina vegetariana, peperoni ripieni, la ricetta prevede la cottura in forno, ma visto il caldo per questo periodo possiamo fare anche un eccezione ed utilizzare una pentola alta antiaderente in modo da posizionare i peperoni e coprirli con un coperchio, oppure cuocerli al vapore e poi condirle a fine cottura. Nella ricetta originale ho lasciato la cottura al forno.

Vi auguro buone vacanze un bacio e un abbraccio da Michelà