No al Festival della Robotica, Sonetti (PD): "Disappunto, scelta sbagliata"

La decisione di non sostenere la terza edizione del Festival della robotica è l'ennesimo colpo di teatro di una amministrazione, a trazione leghista, che umilia l'università, la ricerca e l'intera città di Pisa.

Il PD provinciale esprime tutto il suo disappunto e amarezza per questa scelta sbagliata.

Il sindaco Conti gestisce Pisa senza rispettarne le peculiarità. La nostra città ha alle spalle una lunga tradizione nel panorama culturale internazionale ed in particolare nel campo della robotica; competenze acquisite grazie ad anni di intenso lavoro di esperti come i professori Paolo Dario e Massimo Bergamasco, per citarne alcuni, che hanno fatto diventare la città di Pisa un punto di riferimento mondiale.

Il professor Mosca e gli altri esperti e co-organizzatori si sono adoperati, in questi anni, perché si realizzassero, nel 2017 e nel 2018, due eventi straordinari. A loro va il nostro ringraziamento.

La scelta del Sindaco Conti è quindi ancora più paradossale se si pensa all'impatto del Festival sul turismo. Il Festival della Robotica nel 2018 ha portato a Pisa oltre 15 mila presenze; visitatori – universitari con buone possibilità economiche - provenienti da tutto il mondo che hanno soggiornato riempiendo hotel e ristoranti cittadini, hanno scoperto le bellezze della nostra terra e hanno portato il nome di Pisa nel mondo.

Il PD provinciale auspica quindi un immediato ravvedimento della Giunta Conti e si augura che sappia cogliere questa importate occasione per la crescita della città tornando sui suoi passi e sostenendo l'evento.

Il segretario del Pd pisano Massimiliano Sonetti

