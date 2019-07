Rotatoria a Il Chiesino, lavori in corso: le modifiche alla viabilità

Da lunedì 29 luglio fino al 21 agosto 2019 la ditta incaricata della realizzazione della rotatoria in località il Chiesino sposterà il proprio cantiere nella parte oggi transitabile per concludere l’ultima fase dei lavori in un periodo dell’anno in cui è presumibile creare il minor impatto sia per cittadini che per le attività economiche e produttive che attestano sul quadrante urbano interessato. Durante le lavorazioni la porzione già realizzata della rotatoria sarà transitabile per il flusso veicolare sulla Tosco Romagnola con senso unico alternato da semafori o movieri. Contestualmente al cantiere sarà sistemata la viabilità relativa al crocevia tra via dell’Olmo e la Tosco Romagnola.

Misure adottate e modifiche alla viabilità

Istituzione del senso unico alternato in via Tosco Romagnola nei pressi dell’intersezione con via Salvo D’Acquisto. Chiusura temporanea accesso via Salvo D’Acquisto dal giorno 29 luglio (ore 7:00) al giorno 21 agosto (ore 20:00)

Nel tratto viario Via Tosco Romagnola Rotatoria intersezione Via Salvo D’Acquisto dal giorno 29/07/2019 alle ore 7,00 al giorno 21/08/2019 ore 20,00, periodo 0/24, l’istituzione temporanea del:

senso unico alternato su Via Tosco Romagnola c/o l’intersezione Via Salvo D’Acquisto regolato da impianto semaforico o movieri su nuovo tracciato viario;

divieto di immissione e di emissione intersezione Via Tosco Romagnola – Via Salvo D’Acquisto a tutti i veicoli consentendo per quanto possibile ed in sicurezza il transito pedonale di raccordo tra Via Tosco Romagnola e Via Salvo D’Acquisto

divieto di transito Via Salvo D’Acquisto da Via Tosco Romagnola a Via Agnoletti escluso residenti ed autorizzati con accesso da Via Agnoletti o Via Salvo D’Acquisto direzione Calcinaia

divieto di sosta e fermata con rimozione coatta 0/24 su ambo i lati di Via Agnoletti e Via del Chiesino tratto Via Tosco Romagnola Via Agnoletti;

Nell’intersezione Via Tosco Romagnola Rotatoria Via del Chiesino dal giorno 29/07/2019 al giorno 21/08/2019 0/24 modifica temporanea :

immissione in Via Tosco Romagnola da Via del Chiesino sia in direzione (sinistra) Firenze e Direzione (destra) Pisa anziché in destra come attualmente prescritto;

Via Tosco Romagnola tratto Via Maremmana Via dell’Olmo dal giorno 29/07/2019 al giorno 21/08/2019 0/24 l’istituzione temporanea del:

limite di velocità 30Km/h su tutto il tratto ed in tutte le direzioni, limitato in alcuni tratti se necessario a “passo d’uomo” secondo l’avanzamento dei lavori e la segnaletica istallata in loco.

Fonte: Comune di Pontedera

Tutte le notizie di Pontedera