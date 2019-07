Programma dei lavori a Livorno: strada intitolata a Carlo Azeglio Ciampi

Lunedì 29 luglio 2019 ore 9.00 con eventuale prosecuzione pomeridiana

Comunicazioni del Presidente.

2. Comunicazioni del Sindaco.

3. Ratifica deliberazione Giunta Comunale n. 512 del 25/06/2019: “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021. Prospetto n. 19/27".

4. Salvaguardia degli equilibri di bilancio Esercizi 2019/2021. Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019/2021. Prospetti n. 19/30, 19/31 e 19/32.

5. Modifica programma biennale 2019-2020 degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e modifica programma triennale 2019-2021 dei lavori pubblici ed elenco annuale 2019: conseguente modifica e aggiornamento DUP 2019-2021.

6. Approvazione emendamento alla proposta di delibera di Consiglio n. 202 del 18.07.2019 ad oggetto "Modifica programma biennale 2019-2020 degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e modifica programma triennale 2019-2021 dei lavori pubblici ed elenco annuale 2019: conseguente modifica e aggiornamento del DUP 2019-2021".

7. Modifiche allo Statuto della Associazione “Banda della Città di Livorno” conseguenti alle novità normative del D.lgs. n. 117 del 03/07/2017 e della Legge Regionale 09 dicembre 2002, n. 42.

8. Mozione presentata dai Consiglieri Fenzi, Bianchi, Caruso, Agostinelli, Ferretti, Cecchi, Semplici, Girardi, Lucetti, Tomei, Tornar, Nasca, Sassetti, Corniglia, Mirabelli, Pritoni, Marengo, Vivoli: "Intitolazione Rotonda di Ardenza a Carlo Azeglio Ciampi"

9. Mozione presentata dai Consiglieri Ghiozzi, Vaccaro, Pacciardi, Di Liberti e Perini: "Riordino toponomastica stradale, intitolazione strada a Carlo Azeglio Ciampi, intitolazione Rotonda di Ardenza a Giovanni Fattori ed Amedeo Modigliani"

10. Mozione presentata dai Consiglieri Sorgente e Vecce in merito a: "Ricorso contro l'autorizzazione regionale per la discarica del Limoncino"

11. Mozione presentata dai Consiglieri Bruciati, Barale e Trotta: "Stato di emergenza climatica e portare a zero le emissioni locali nette di gas serra entro il 2030".

12. Mozione presentata dai Consiglieri Vaccaro, Pacciardi, Perini, Ghiozzi, Diliberti: "Creazione di un attraversamento pedonale all'altezza dello stabilimento balneare ex Pejani".

Venerdì 2 agosto 2019 ore 9.00 con eventuale prosecuzione pomeridiana

Comunicazioni del Presidente.

2. Comunicazioni del Sindaco.

3. Linee programmatiche del mandato 2019-2024 - La forza di guardare oltre.

4. Eventuali atti residui del Consiglio Comunale del 29 luglio 2019.

5. Interpellanza presentata dal Consigliere Bruciati: "Chiarimenti su progetto stombamento Rio Maggiore".

6. Mozione presentata dai Consiglieri Sorgente, Vecce, Nencioni, Bruciati e Trotta: "Proseguimento e monitoraggio interventi di messa in sicurezza post alluvione".

7. Mozione presentata dai Consiglieri Vaccaro, Ghiozzi, Pacciardi, Di Liberti e Perini: "Richiesta di intervento da parte del Sindaco e della Giunta, per il ripristino dei posti di parcheggio dei mezzi a due ruote nell'area Mercatale, via della Coroncina, via Santa Fortunata, via Buontalenti".

Le sedute saranno trasmesse in diretta streaming (e archiviate) sul canale YouTube del Consiglio Comunale di Livorno, all’indirizzo internet http://bit.ly/2ZnNehY