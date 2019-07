Riparte il progetto ESCAC di UniSi: educazione scientifica per i ragazzi delle scuole

Per l’anno scolastico che sta per iniziare l’Università di Siena presenta la nona edizione del progetto “L’Educazione Scientifica per una Cittadinanza Attiva e Consapevole, ESCAC”, rivolto ai ragazzi delle scuole: un progetto di divulgazione scientifica e di orientamento agli studi universitari che l’anno scorso ha coinvolto oltre 5000 ragazzi e 130 insegnanti delle scuole di Siena, Arezzo e Grosseto.

Per il prossimo anno sono disponibili 35 diverse proposte rivolte alle scuole, realizzate dal personale che opera nei musei del Sistema Museale di Ateneo (SIMUS) e della Fondazione Musei Senesi. Tutti i progetti proposti sono consultabili sul sito del Sistema Museale Universitario Senese, all’indirizzo http://www.simus.unisi.it/it/servizi/escac/

Le attività svolte nei musei scientifici sono uno strumento di arricchimento per i giovani, perché possano essere educati al metodo e al pensiero scientifico in maniera semplice e divertente, attiva e partecipata. La metodologia adottata è infatti quella del laboratorio didattico che coinvolge attivamente gli studenti grazie ad esperienze messe a punto da loro stessi con gli operatori dei musei. A inizio settembre la nuova edizione del progetto ESCAC sarà presentata in un evento pubblico.

