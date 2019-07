Sblocco parziale dei cantieri, CNA: "Un passo avanti"

“Siamo soddisfatti per questo sblocco anche se parziale e chiediamo a Palazzo Vecchio di accelerare sul rilascio delle autorizzazioni per favorire l'immediata ripresa dell'economia delle ristrutturazioni, già penalizzata dal Decreto Crescita, salvaguardando così i posti di lavoro”.

È così Giuseppe Comanzo, portavoce Edilizia di CNA Firenze Metropolitana, commenta lo sblocco dei cantieri fiorentini fuori dall’aria Unesco.

“Adesso dobbiamo lavorare per lo sblocco totale. Ci auguriamo che la situazione possa risolversi come per l’area non Unesco grazie aldialogo e alla ragionevolezza, non in un’aula del tribunale”.

Fonte: CNA Firenze

