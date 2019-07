Sere Fai d'Estate a San Gimignano tra musica e visite

Nell’ambito delle “Sere FAI d’Estate”, Torre e Casa Campatelli, Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a San Gimignano (SI), organizza per le serate di sabato 27 luglio e 24 agosto due visite speciali dopo il tramonto con aperitivo e musica a cura dell’Associazione “Il Pentagramma”.

Alle ore 19.30 i visitatori saranno invitati ad assistere a un concerto di musica classica per voce e pianoforte nella sala di rappresentanza del piano nobile, circondati dagli arredi originali, dalle fotografie, dai libri e dagli oggetti appartenuti alla famiglia Campatelli. A seguire, nelle soffitte della casa verrà offerto agli ospiti un calice del tipico Vernaccia – vino bianco di San Gimignano - accompagnato da salumi e pecorino toscano.

I visitatori saranno quindi invitati a visitare Casa Campatelli situata al piano nobile del palazzo e riarredata con mobilio originale di metà Ottocento, mentre nelle soffitte al secondo piano una proiezione immersiva ripercorre la storia millenaria della città. Dal secondo piano sarà possibile accedere anche alla Torre, una delle 14 torri medievali che ancora svettano sul panorama di San Gimignano nonché l’unica ad aver mantenuto l’aspetto originale.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2019” è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al fondamentale contributo di FinecoBank, già Corporate Golden Donor, che ha scelto di essere a fianco del FAI anche in questa occasione e di PIRELLI che conferma per il settimo anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Per il secondo anno si conferma la prestigiosa presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner.

Torre e Casa Campatelli sarà normalmente aperta dalle ore 10 alle 19 e prolungherà l’orario di visita per l’evento serale.

Fonte: ufficio stampa

