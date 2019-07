Si sblocca l'Alta Velocità, Confesercenti: "Notizia positiva"

Anche in Confesercenti Firenze si commentano positivamente le notizie che giungono dalla Capitale sull'esito positivo dell'analisi costi/benefici in merito alla realizzazione dell'alta Velocità a Firenze.

"Una buona notizia per la città, adesso speriamo che non ci siano ulteriori ritardi o difficoltà nella realizzazione di un'opera che se realizzata, potrà, assieme al potenziamento dell' aeroporto di Peretola, proiettare Firenze in una nuova dimensione moderna e più europea" commenta Claudio Bianchi Presidente Confesercenti Firenze.

Tutte le notizie di Firenze