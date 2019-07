Sulle Tracce della Terra e della Libertà: il campo estivo dell'ANPI

Dal 29 agosto al 2 settembre il gruppo Sentieri Partigiani di ANPI Prato, insieme con Legambiente Prato e Rete degli Studenti Medi Prato organizzano un campo estivo per giovani dai 16 ai 21 anni.

Dalla condivisione di valori antifascisti ed ecologisti delle tre associazioni è nato il progetto “Sulle tracce della Terra e della Libertà”, che porterà ragazze e ragazzi alla scoperta del territorio nel cuore della Riserva naturale dell'Acquerino-Cantagallo.

Un'esperienza articolata in cinque giorni di escursioni nella natura, laboratori di autocostruzione, orienteering, riconoscimento della biodiversità, attività di gruppo e promozione dei valori democratici della Costituzione, con ospiti esperti per focus sulla tutela dei beni comuni, dell'ambiente e la promozione di pace e solidarietà.

Sulla scorta dell’epigrafe di Calamandrei di “andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, […] nelle montagne dove caddero i partigiani” (26/01/1955), intendiamo accompagnare i più giovani all’esplorazione dei monti del nostro territorio, rifugio della Resistenza locale e teatro di molti episodi durante la lotta di Liberazione, conoscendo così le storie particolari e la traduzione di quel vissuto in valori costituenti della Repubblica Italiana. Con la progressiva scomparsa degli ultimi superstiti è infatti l’ambiente naturale il testimone diretto della Memoria della Terra, tanto bella quanto spregiata dall’azione distruttrice dell’uomo.

Oltre alla ricerca di tracce storiche, le attività saranno incentrate anche sulla scoperta di morfologia, flora e fauna dell’ambiente circostante, per stimolare nei partecipanti curiosità verso le pluralità di esseri viventi, il rispetto di libertà ed integrità di ciascuna/o e la tutela di questi beni comuni, con un approccio responsabile e non predatorio, mediante atteggiamenti eco-compatibili, che portino consapevolezza delle minacce dei cambiamenti climatici e del riscaldamento globale.

Le iscrizioni al progetto sono aperte per tutto il mese di luglio ed è sufficiente contattare via mail o per telefono il comitato ANPI di Prato, per ricevere il modulo da compilare. Ai minorenni è richiesta autorizzazione liberatoria da parte dei propri tutor legali. La quota di partecipazione comprensiva di vitto e alloggio è di 130€ ed è sufficiente un gruppo minimo di quindici partecipanti per l’attivazione del progetto

Fonte: ANPI Prato

