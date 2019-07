Taser alle forze dell'ordine, Alberti (Lega): "Riavviare sperimentazione anche a Firenze"

Dopo le aggressioni agli agenti denunciate dal Sap, il consigliere regionale Jacopo Alberti torna sulla questione sicurezza

“Sono molto dispiaciuto per quanto accaduto agli agenti di polizia in questi giorni e voglio augurare pronta guarigione al poliziotto che ha avuto più di 30 giorni di prognosi - dice il consigliere regionale della Lega Jacopo Alberti - purtroppo nel Comune di Firenze c’è stata una rivolta istituzionale sui taser, nonostante gli agenti, anche della municipale, fossero a favore. Un blocco ideologico della sperimentazione da chi non ha la più pallida idea di cosa voglia dire pattugliare le strade giorno e notte, rischiando sempre la vita”.

“Questa situazione denota una scarsa visione della realtà del lavoro delle forze dell’ordine e anche la mancanza totale di ascolto da parte del Comuneverso chi ogni giorno ci protegge. Dispiace - conclude Alberti - perché chi paga sulla propria pelle questa visione ottusa e ci rimette, sono sempre le forze dell’ordine”.

Fonte: Jacopo Alberti - Ufficio Stampa

