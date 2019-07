Toscana, Stella (FI): "Consentire attività carrozze trainate da cavalli in centri storici"

"La Regione Toscana si impegni a mettere in atto misure per salvaguardare le carrozze trainate da cavalli, attività storica e plurisecolare della tradizione fiorentina e toscana, permettendo la circolazione e il servizio almeno nelle aree delimitate del centro storico".

È quanto chiede il consigliere regionale di Forza Italia, Marco Stella, vicepresidente dell'Assemblea toscana, che ha presentato nei giorni scorsi una mozione che si rende necessaria per evitare che le carrozze spariscano dalle vie e piazze delle città toscane e di tutta Italia, visto che in Commissione Trasporti alla Camera è stato approvato un emendamento all'articolo 70 che prevede l’abolizione del transito dei fiaccherai (così sono chiamati a Firenze) nelle strade urbane, ma consente alle carrozze di circolare all'interno dei parchi e delle riserve naturali. L'emendamento consentirebbe anche il transito urbano in occasione di manifestazioni pubbliche di carattere religioso culturale, storico e di tradizione popolare, casi in cui resta in capo al Comune la facoltà di rilasciare la licenza.

"I veicoli trainati da animali fanno parte dell'identità culturale delle nostre città, e qualificano la nostra offerta turistica - sottolinea Stella -. Impedirle per legge è un grosso errore. Le carrozze trainate da cavalli esistono da millenni, sono un legame con la nostra tradizione, e danno lavoro a centinaia di famiglie in tutta Italia, 50 solo a Firenze. Non è con provvedimenti del genere che si tutelano il benessere e la salute dei cavalli o di altri animali da traino, ma applicando la legge in maniera severa, visto che ci sono norme che impongono massimo 8 ore di lavoro per gli equini, e d'estate vietano la circolazione delle carrozze a trazione animale quando le temperature superano i 35 gradi".

Nella mozione, il consigliere forzista chiede anche che la Regione Toscana "metta in atto tutti i possibili accorgimenti affinché le famiglie dei fiaccherai possano continuare a svolgere il lavoro che hanno sempre esercitato ma, nella definitiva impossibilità, che si adoperi perché possano trovare sbocco in altri ambiti lavorativi simili".

Fonte: Ufficio stampa

