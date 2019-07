Volterra capitale della cultura, anche Confesercenti scende in campo

“Volterra ha tutte le carte in regola per ottenere il riconoscimento di “capitale italiana della cultura”. Riconoscimento che avrebbe ricadute importantissime su tutto il tessuto economico locale, a cominciare dal turismo e dalle attività commerciali. Per questo una sfida del genere deve vedere tutte le realtà del territorio unite nel conseguimento dell’obiettivo”.

È Marco Migliorini, presidente Volterra di Confesercenti Toscana Nord, a sostenere con forza l’iniziativa del Comune e dell’assessore Dario Danti per partecipare al bando in vista dell’assegnazione del riconoscimento del 2021. Un sostegno che non vuole essere solo formale.

“Come associazione ci vogliamo fare promotori di un comitato che supporti in maniera concreta il percorso che l’amministrazione comunale dovrà compiere per partecipare al bando – conclude Migliorini -. Comitato che raccolga le realtà economiche ed imprenditoriali di Volterra nella consapevolezza dell’importanza di questo riconoscimento. Cultura per noi vuol dire anche enogastronomia, artigianato locale, botteghe tradizionali, tutti aspetti che questo comitato intende esprimere per arricchire il dossier necessario per partecipare al bando. Siamo inoltre disponibili anche a incontrare l’assessore Danti per concordare le iniziative necessari a concretizzare il nostro progetto”.

Fonte: Confesercenti Toscana Nord - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Volterra