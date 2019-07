Magneti ai contatori per ridurre anche del 90% il consumo di energia: nei guai un ristorante

Usavano dei magneti per falsare il consumo di energia elettrica, riducendo le bollette anche del 90%. Per questo i titolari di un ristorante di Firenze, nell'Oltrarno, sono stati denunciati per furto aggravato di energia elettrica dalla guardia di finanza.

"L'attività di servizio svolta - precisa la guardia di finanza in una nota - attesta il constante presidio che la guardia di finanza esercita sul territorio a contrasto di tutti quei comportamenti in grado di minare la sana e leale concorrenza di mercato tra gli operatori economici".

