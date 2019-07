Acqua potabile, contro gli sprechi vietati usi impropri a Borgo San Lorenzo

In estate assume rilevanza ancora maggiore un uso consapevole dell’acqua potabile.

Il perdurare di elevate temperature e il susseguirsi delle ondate di calore che hanno caratterizzato anche le ultime settimane, così come di per sé la calura tipica dei mesi estivi, potranno avere effetti sui consumi dei cittadini provocandone un presumibile aumento.

Contro gli sprechi e considerato che l’uso improprio dell’acqua potrebbe comunque favorire situazioni di criticità, è stata emessa l'ordinanza comunale, in vigore fino al 31 Ottobre 2019, per la limitazione dell’uso dell’acqua potabile.

In particolare su tutto il territorio comunale è vietato a chiunque “l'uso dell'acqua dell'acquedotto pubblico per scopi non domestici (quali lavaggio di veicoli, innaffiamento di orti e/o giardini ed altri simili impieghi diversi dagli usi alimentari, attività di cucina e servizi igienici)”.

Dal divieto sono escluse “le forniture erogate per scopi particolari, in base a contratti specifici stipulati fra l'utente e l'ente erogatore, con particolare riferimento a: servizi pubblici di igiene urbana compreso i lavaggi pubblici autorizzati; innaffiamenti degli impianti sportivi con manto erboso, i giardini e parchi pubblici; piscine presenti in impianti sportivi, palestre, case di cura, centri di riabilitazione; soggetti economici che impieghino l'acqua quale elemento indispensabile per la propria attività; autolavaggi autorizzati; lavaggio di vetture ad uso pubblico”.

La Polizia Municipale, l'Ufficio Ambiente del Comune e il personale dipendente di Publiacqua con funzioni di vigilanza, sono incaricati del controllo dell'esecuzione dell'ordinanza.

Chiunque violi il provvedimento sarà sottoposto all'applicazione della sanzione amministrativa da 80 a 500 euro, conciliabile in via breve con il doppio del minimo.

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Borgo San Lorenzo