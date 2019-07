Aggressioni al Noa di Massa, deputata Bergamini: "Tempistiche lunghe e carenza di personale possibili motivi"

"Le aggressioni verbali e fisiche verso il personale ospedaliero, in particolare nei confronti di coloro che lavorano al pronto soccorso, sono spesso causate dalle lunghe attese da cui devono dipendere i pazienti e i loro familiari. Le tempistiche così lunghe derivano, a loro volta, dalla carenza di personale,che essendo sotto organico lavora con parecchia difficoltà". Queste le parole della deputata azzurra Deborah Bergamini, in merito alla situazione incresciosa che troviamo all’ interno del Noa di Massa.

“Ho depositato lo scorso inverno una interrogazione parlamentare su questo tema che riprenderò in mano, aggiornandola, al fine di risolvere in modo definitivo questi problemi inerenti la sicurezza e la carenza del personale. Inoltre, ho intenzione di interfacciarmi col governatore Rossi, perché non è più accettabile che una situazione simile persista nei nostri ospedali.” Conclude l’Onorevole Bergamini.