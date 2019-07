"Taser per la municipale a Firenze": la proposta di Bussolin (Lega)

“Sono tragici i numeri contenuti nell'allarme sulla sicurezza lanciato dal SAP Firenze – commenta il Capogruppo della Lega Federico Bussolin – ad inizio anno sono 250 i poliziotti feriti e Firenze rientra tra questi numeri. Nardella deve decidersi: o dotiamo anche la Polizia Municipale del taser, per il bene non solo dei fiorentini ma degli agenti stessi, oppure abbandoniamo il buonsenso per fare un dispetto a Salvini, ma chi ci rimette siamo noi. Porteremo la questione in Commissione e, se necessario, in Piazza: il taser subito, come previsto dal Decreto Sicurezza. Prima partiamo con la sperimentazione – conclude Federico Bussolin – meglio è, i risultati in Italia sono positivi e Firenze non può rimanere isolata per un dispetto ideologico”.

Fonte: Comune di Firenze - ufficio stampa

