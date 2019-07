Calcio a 11 Uisp, 66 squadre nel sorteggio dei nuovi gironi

La nuova stagione di calcio a 11 2019-2020 organizzata dal Comitato Uisp Empoli Valdelsa è pronta a fare il suo debutto. L'assemblea delle società sportive, che si svolgerà lunedì 29 luglio al Circolo ARCI Ristori di Ponte a Elsa con inizio alle 21,30, sancirà di fatto l'inizio della prossima stagione di calcio amatoriale con la composizione dei nuovi 5 gironi di A1, A2 e serie Amatori. Inizia la caccia al titolo conquistato dal Real Isola nel maggio scorso al "Carlo Castellani" di Empoli nella finalissima con la Casa Culturale. I campionati debutteranno nel weekend del 21-22 settembre 2019, mentre l'antipasto del "IV Trofeo Venio Mancini", intitolato al compianto presidente del Comitato UISP Empoli Valdelsa, avrà luogo nei giorni di sabato 7 e 14 settembre. Le squadre vincenti il match inaugurale proseguiranno il cammino nel "Venio Mancini" fino alla finalissima del 4 gennaio 2019, mentre le compagini eliminate al primo turno proseguiranno la corsa in Coppa d'Autunno. Non muta la formula che interessa i due gironi di A1, con il sorteggio di 8 teste di serie, rappresentate dalle squadre che hanno raggiunto i quarti di finale scudetto al termine dello scorso campionato. Quattro di esse saranno distribuite nel girone A, le restanti nel girone B. Una novità riguarda le 4 squadre neopromosse in A1 che verranno distribuite 2 per ogni raggruppamento. Sono 66 le formazioni ai nastri di partenza con la novità assoluta dell'ASD Santa Croce, sodalizio che si affaccia per la prima volta in serie Amatori. Escono di scena il Ferrari Allarmi e la Fortuna. Il posto lasciato vacante dal Ferrari Allarmi in A1 determinerà il ripescaggio di una squadra tra le migliori retrocesse dalla massima categoria, vale a dire le formazioni di Sovigliana 99 e Castelnuovo. In caso di rinuncia da parte dei team che hanno perso i playout un anno fa, verrà ripescata la quinta classificata in serie A2: l'Agraria Ercolani. In A2 il posto lasciato vacante dalla Fortuna, sarà rilevato dalla squadra giunta al quartultimo posto, il Mastromarco. In caso di rinuncia del Masotromarco, spazio al sorteggio tra le due migliori "non promosse" della serie Amatori: San Quirico e Allende, uscite sconfitte dai playoff promozione. Nella serata di lunedì 29 luglio saranno, come di consueto, premiate le cinque squadre che hanno rispettivamente vinto i propri gironi al termine della stagione scorsa. Tutto è pronto per l'inizio di una nuova entusiasmante annata di calcio amatoriale che condurrà alla finalissima scudetto del "Carlo Castellani" di Empoli nel periodo tra venerdì 8 maggio 2020 e lunedì 11 maggio 2020, a seconda della disponibilità dell'impianto.

Fonte: UISP Empolese – Valdelsa

