Cantieri Fi-Pi-Li, bocciata mozione FdI-Centrodestra: "Speravamo in minore miopia politica"

La mozione di Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli che chiedeva una pressione positiva sulla regione Toscana per cercare di sveltire i lavori sui cantieri in FiPiLi è stata bocciata dall’intera maggioranza consiliare, i gruppi Pd e Questa è Empoli.

“Speravamo sinceramente che ci fosse meno miopia politica verso un provvedimento utile per i cittadini di Empoli e dell’Empolese - spiega Federico Pavese - e pensavamo che non ci fossero grossi problemi nell’approvare un atto di indirizzo che molti cittadini, in maniera bipartisan, chiedono a gran voce: diminuire al minimo la tempistica di realizzazione di cantieri molto impattanti e che stanno causando ore e ore di file chilometriche, penalizzanti per imprese e semplici cittadini”.

“Evidentemente - continua Pavese, firmatario della mozione insieme al capogruppo Andrea Poggianti - le buone intenzioni della maggioranza locale si sono fermate al consiglio regionale e al consiglio comunale di Montelupo Fiorentino dove sono stati votati all’unanimità documenti simili a quello presentato da Fratelli d’Italia a Empoli. Evidentemente, è stata ritenuta “superflua” una mozione che forse avrebbe certificato il peccato originario di non aver previsto nella gara di appalto la possibilità di lavoro notturno e continuativo, sette giorni su sette”.

Fonte: FdI Centrodestra per Empoli - Ufficio stampa

