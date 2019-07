Case popolari a Scandicci, 16 alloggi ristrutturati

Sono 16 gli alloggi di Edilizia residenziale pubblica del Comune di Scandicci ristrutturati e assegnati a famiglie aventi diritto, da gennaio a luglio 2019. L’investimento per le ristrutturazioni è stato di 169.634 euro. Le abitazioni di risulta sono state assegnate dall’ufficio Casa del Comune in base alla graduatoria Erp pubblicata a dicembre 2018, dopo le cessazioni di precedenti assegnazioni. Le ristrutturazioni sono state effettuate da Casa Spa grazie anche ai fondi statali della legge 80 del 2014. Nei prossimi mesi Casa Spa provvederà inoltre a ristrutturare gli spazi comuni dei condomini Erp con un investimento di 354.813,05 euro, derivanti dal Piano di reinvestimento delle risorse per l’anno 2018 del Lode Fiorentino, al quale partecipano i 31 Comuni gestiti da Casa Spa.

“In sette mesi, grazie alle ristrutturazioni, 16 case popolari sono tornate a disposizione di famiglie aventi diritto, che si trovano in situazioni di difficoltà economica verificate con particolare attenzione dagli uffici del Comune – dice l’assessore alla Casa Andrea Anichini – è una buona notizia frutto del nostro impegno e del lavoro dell’Ufficio Casa e di Casa Spa, accompagnata dal piano di investimenti per la ristrutturazione degli spazi comuni dei condomini di Edilizia residenziale pubblica, con un investimento di oltre 350 mila euro; purtroppo va detto che l’ultimo provvedimento governativo attivo per i finanziamenti agli alloggi Erp è quello della legge 80 del 2014, mentre con il governo attuale non abbiamo alcuna forma di finanziamento alle case popolari: per questo motivo ad oggi otto alloggi risultano non assegnati, poiché in attesa di fondi da individuare per procedere alle ristrutturazioni”.

Il Comune di Scandicci ha un patrimonio abitativo Erp di 704 alloggi, nei quali abitano complessivamente 1624 persone. I cittadini italiani che vivono nelle case popolari di Scandicci sono 1393, ovvero l’85,78% del totale, i cittadini di altri paesi comunitari sono 35, ovvero il 2,16%, e i cittadini di paesi non comunitari sono 196, il 12,07%.

Fonte: Comune di Scandicci - ufficio stampa

