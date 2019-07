Rossetti presenta il secondo mandato: "Attenzione per scuole e per tutti i centri urbani"

Giovedì 25 luglio si è svolto il Consiglio comunale a Cerreto Guidi. All'interno delle comunicazioni, il Sindaco ha ringraziato tutte le associazioni che si sono impegnate insieme all'Amministrazione comunale per le numerose iniziative estive che hanno portato molti visitatori nel nostro comune, ma soprattutto hanno fatto vivere momenti intensi ai nostri cittadini. E' stata presentata la relazione di inizio mandato con le linee principali di intervento e il Documento Unico di Programmazione.

"Confermiamo l'impegno per la pianificazione del territorio - ha affermato il Sindaco Simona Rossetti - uno strumento essenziale per lo sviluppo attuale e futuro. Lo scopo è quello di rendere maggiormente vivibili tutti i centri urbani, soprattutto quelli attraversati dalle strade provinciali. Un'attenzione particolare è rivolta alla scuola, alle nuove progettazioni e agli investimenti di riqualificazione su tutto il territorio. Le numerose opere in cantiere sono il frutto di un lavoro importante condotto negli anni e del raggiungimento di importanti finanziamenti regionali ed europei. Andremo avanti potenziando i servizi sociali e educativi, in particolar modo l'attenzione per i ragazzi e le situazioni di difficoltà". E' stato poi approvato l'assestamento generale di bilancio con la salvaguardia degli equilibri.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi

Tutte le notizie di Cerreto Guidi