Condivide sui social materiale pedopornografico, una ong lo segnala: in casa oltre 1000 file. Gip lo libera

Avrebbe condiviso materiale pedopornografico sui social network, una ong statunitense ha segnalato la perversa abitudine dell'uomo, un 64enne del Fiorentino, che è quindi stato arrestato dalla polizia postale. Nella sua abitazione sono state sequestrati oltre mille file a carattere pedopornografico: nel suo pc e in alcune chiavette usb 1071 immagini e 31 video relativi a bambini e bambine di età compresa tra i 2 e i 12 anni.

La pm ha chiesto i domiciliari tenuto conto delle precarie condizioni di salute in cui verserebbe e del fatto che convive con l'anziana madre. Il giudice ha convalidato l'arresto ma ha rigettato la richiesta di misura cautelare, rimettendolo in libertà. Il giudice sosterrebbe la non sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, avendo la polizia sequestrato il materiale pedopornografico di cui il 64enne era in possesso e tenuto conto del fatto che non convive con minorenni.

