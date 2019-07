Dicomano e Rufina, Comuni cercano alloggi da destinare a Erp

Anche i Comuni di Dicomano e Rufina cercano immobili da destinare a Erp.

Da oggi sui rispettivi siti istituzionali è in pubblicazione l'avviso per incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica tramite la cessione di alloggi da parte di privati. La misura è prevista da un recente provvedimento della Regione Toscana che ha stanziato fondi per l'acquisto sul libero mercato di alloggi da trasformare in Erp per dare una risposta al bisogno abitativo.

Gli immobili proposti per l'acquisto, di nuova costruzione o restaurati, dovranno essere liberi e conformi dal punto di vista urbanistico, con classe energetica non inferiore alla B (con certificazione redatta da un tecnico abilitato). Sono ricompresi anche immobili in via di realizzazione, purché sia garantita l'agibilità entro 6 mesi dalla scadenza della procedura, nonché alloggi o fabbricati oggetto di sentenza di fallimento. Il prezzo massimo riconoscibile terrà conto della superficie complessiva e di limiti di valore fissati con il decreto dirigenziale 7385 del 17 maggio 2018.

Le offerte dovranno in busta sigillata con l'indicazione “Offerta cessione di immobile/immobile ex DDRT 4830/2019” entro e non oltre le 12,30 del 6 agosto al Protocollo del Comune di Dicomano, anche tramite pec (comune.dicomano@postacert.toscana.it).

L'avviso integrale, comprensivo di domanda di partecipazione, è pubblicato sulla home page del sito del Comune di Dicomano e quello di Rufina.

"Le case popolari rappresentano un importante strumento per andare incontro alle difficoltà dei nostri concittadini, per questo la possibilità di incrementarne il numero, grazie all'iniziativa della Regione Toscana, è un'occasione importante che non ci possimo permettere di non cogliere" affermano i Sindaci di Dicomano e Rufina, Stefano Passiatore e Vito Maida.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere a Cristina Braschi, tel. 055/8385407, responsabile.sociale@comune.dicomano.fi.it

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

