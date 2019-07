Diritto allo studio: via libera a bilancio di esercizio 2018

Parere favorevole a maggioranza in commissione Sviluppo economico, guidata da Gianni Anselmi (Pd), al bilancio di esercizio 2018 dell’Azienda per il diritto allo studio della Toscana. Sulla proposta si è astenuta la Lega.

Secondo quanto illustrato dal presidente dell’agenzia regionale Marco Moretti, il bilancio 2018 si chiude con un utile di circa 2milioni, i ricavi ammontano in fatti a 101milioni, i costi a 99milioni. Le aree di intervento sono tre: borse di studio, ristorazione e alloggio. Nel corso dell’anno accademico 2017-2018, a detta di Moretti, si è raggiunto il “massimo di aiuti effettivamente erogati agli studenti” (14mila 300 in tutto). L’utile non è dovuto ad una “contrazione dei servizi – ha spiegato il presidente – quanto piuttosto a un'azione di efficientamento della struttura che è ormai consolidata”. Sono sati circa 5mila i posti letto messi a disposizione. Le mense, invece hanno subito una certa contrazione, si è passati da 3milioni e 900mila a 3milioni e 700mila, ma, ha assicurato Moretti, la differenza è legata a “fenomeni temporanei e restiamo comunque alti: eroghiamo circa il doppio dei pasti della seconda regione nella graduatoria nazionale”.

I costi del personale diminuiscono: da 13milioni e 100mila a 12milioni e 700mila, In diminuzione anche il numero degli impiegati: da 363 a 352.

L’Azienda regionale, realizza servizi e interventi di sostegno allo studio per gli studenti universitari iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica, dottorato di ricerca e scuole di specializzazione delle Università di Firenze, Pisa, Siena, delle Accademie di Belle Arti di Firenze e Carrara, degli Istituti Superiori di Studi Musicali e Conservatori di Firenze, Livorno, Lucca e Siena, dell’Istituto superiore per le industrie artistiche di Firenze, dell’Università per stranieri di Siena, della Scuola superiore per mediatori linguistici di Pisa, Accademia italiana di arte, moda e design di Firenze, IMT di Lucca e Siena Jazz University.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

