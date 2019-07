Empolissima By Night, shopping serale con 250 attività

Empolissima By Night, organizzata da Confesercenti Firenze in collaborazione con il Comune di Empoli e Associazione Centro Storico, torna martedì 30 luglio!

Si comporrà di oltre 50 operatori su area pubblica, di tutte le principali merceologie commerciali (abbigliamento, food, casalinghi, calzature, intimo etc..) con orario 18-24 in Piazza Vittoria e Via Roma. Mettendo insieme queste postazioni commerciali con le altre 200 attività del Giro avremo una grande offerta commerciale di oltre 250 imprese: una straordinaria occasione per lo shopping e per trascorrere una piacevole serata in famiglia.

“Con questa grande iniziativa chiudiamo di fatto il Luglio Empolese 2019; che è stato caratterizzato da importanti iniziative di shopping e animazioni. – ha affermato Marco Carpignani presidente Confesercenti Empoli – L’inizio del periodo dei saldi ha rispettato quelle che erano le nostre aspettative, ma solo grazie ad un palinsesto come quello messo in campo quest’anno è stato possibile consolidare il risultato. Possiamo considerare Empolissima by night come il nostro ideale saluto a tutti i nostri clienti, a loro va il nostro più sentito ringraziamento; ci rivedremo a settembre con tante importanti novità per l’animazione del nostro centro cittadino”.

Fonte: Confesercenti Firenze

