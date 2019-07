Empolissima By Night, le modifiche alla viabilità

Martedì 30 luglio 2019, il centro della Città di Empoli, ospita la fiera mercato promozionale ‘Empolissima By Night 2019’. Dalle 18 alle 24, lungo le vie del centro, saranno presenti oltre 50 banchi di operatori su area pubblica, con occasioni per tutte le tasche e i negozi di area fissa rimarranno aperti. La manifestazione è organizzata da Confesercenti Empolese Valdelsa, ANVA Confesercenti (Associazione Nazionale Venditori Ambulanti) , patrocinata dal Comune di Empoli, in collaborazione con l’Associazione Centro Storico.

Come avviene per gli eventi notturni in centro storico, per motivi di tutela della sicurezza pubblica, è stata emessa un’ordinanza che vieta, dalle 18 di martedì 30 alle 1 di mercoledì 31 luglio, a qualunque attività autorizzata alla somministrazione di alimenti e bevande, a qualunque attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro, comprese nel perimetro dell'area interessata dalla manifestazione (Piazza della Vittoria, Centro Storico e Via Roma), di vendere per asporto bevande in bicchieri, bottiglie e, comunque contenitori di vetro, e lattine. La somministrazione e il consumo di bevande in bicchieri o bottiglie di vetro e lattine è consentita solo all’interno del locale; le attività autorizzate possono vendere, per asporto, le bevande in contenitori di plastica o carta. L’ordinanza vieta anche a chiunque di consumare, in luoghi pubblici, di uso pubblico e comunque aperti al pubblico, bevande contenute in bicchieri, bottiglie di vetro o lattine e di abbandonare questi contenitori.

Affinché la manifestazione possa svolgersi in sicurezza anche per quanto concerne la circolazione stradale, ecco come cambia la viabilità.

ECCO TUTTI I PROVVEDIMENTI.

Viabilità Empolissima – Dalle 16 di martedì alle 01.30 di mercoledì sono rese necessarie alcune modifiche alla viabilità del centro fino al termine del completo spazzamento meccanico della strada nella Zona a Transito Limitato.

È previsto Divieto di Transito e di Sosta (dove di solito è possibile parcheggiare) per tutti i veicoli dalle ore 16.00 del 30 Luglio 2019 alle ore 01.30 del giorno 31 Luglio 2019 in queste strade:

- Via G. Del Papa all’intersezione con Via Ridolfi, lato Via Paladini

- Via del Giglio all’intersezione con Via Ridolfi lato P.za della Vittoria

- Piazza della Vittoria

- Via Roma tratto compreso tra P.za della Vittoria e Via G. Da Empoli

Inoltre

- Via Salvagnoli all’intersezione con Via T. da Battifolle, direzione Obbligatoria a destra per Via P. Rolando, per i veicoli provenienti da Piazza Gramsci

- Via T. Da Battifolle all'intersezione con Via Socco Ferrante Divieto di Transito e Direzione Obbligatoria a sinistra

- Via Socco Ferrante lato sinistro Divieto di Sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli

- Via Curtatone e Montanara, lato destro, 50 metri prima dell’intersezione con Via Carrucci, divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto veicoli adibiti al TPL; all'intersezione con Via Carrucci, direzione obbligatoria a destra;

Attenzione anche alle rastrelliere delle biciclette: dalle ore 7 del 30 Luglio alle 1:30 del 31 luglio Divieto di Sosta con rimozione coatta dei velocipedi presenti nelle apposite rastrelliere di piazza della Vittoria, tratto antistante la sede della banca e dell’intersezione con via Roma.

