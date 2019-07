Evade dalla comunità e chiama i carabinieri: preferiva andare in carcere

Un uomo è evaso da una comunità Pistoiese di recupero dalla tossicodipendenza, dove si trovava in detenzione domiciliare. Il soggetto, un 59enne residente nel Senese, sarebbe scappato dal centro perchè, piuttosto che restare in quell'ambiente descritto da lui troppo severo, avrebbe addirittura preferito il carcere. E così è successo. Una volta fuggito è stato lui stesso a chiamare i carabinieri e a raccontare cosa aveva appena fatto.

Il 59enne avrebbe riferito ai militari che era evaso sì, ma che sarebbe stato meglio in carcere. I carabinieri si sono messi subito sulle sue tracce e di lì a poco è stato rintracciato. Alla fine la richiesta è stata esaudita, poichè al momento l'uomo si trova nel carcere di Santo Spirito a Siena, finito in manette per evasione.

