Festa dei centri estivi a Lazzeretto, Rossetti: "Servizi di qualità"

Sono stati tantissimi i bambini che hanno partecipato all’iniziativa svolta ieri, giovedì 25 luglio, presso la Scuola dell’Infanzia di Lazzeretto. I bambini hanno presentato ai loro genitori le numerose attività svolte durante l'estate. Il tema principale, che ha fatto da elemento unificante di quanto realizzato, è stato quello della figura di Cosimo de' Medici, nell'anno del cinquecentenario dalla nascita.

Il Sindaco Simona Rossetti e l'Assessore Moreno Costagli si sono mostrati molto soddisfatti per come sono state condotte le attività dalla Cooperativa Eskimo, soggetto gestore: "Si tratta di servizi di grande qualità per i ragazzi del nostro territorio; non è scontato che tali servizi siano presenti e che possano riempire l'estate con attività piacevoli, progetti interessanti, divertimento assicurato. Anche questo è un segnale importante dell'attenzione dell'Ente per le famiglie!"

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

