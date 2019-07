Serie C, Reggiana-Fermana diventa il derby di Fucecchio: Bellini e Alvini protagonisti

Mentre il Fucecchio sogna di scalare le categorie del calcio dilettantistico e di tornare tra i professionisti, c'è chi arriva proprio da Fucecchio ed è pronto a sfidarsi in un insolito derby in Serie C. C'entrano Reggio Emilia e Fermo, due luoghi che sembrano non avere niente in comune con la città toscana, ma che in realtà quest'anno porteranno un pezzo di Fucecchio nel Girone B.

Massimiliano Alvini e Filippo Bellini saranno i protagonisti di una sfida nella sfida. Alvini, fucecchiese doc, arriva dall'esperienza all'Albinoleffe e si è seduto sulla panchina della Reggio Audace. Il nome non tragga in inganno, è la società nata dalle ceneri della gloriosa Reggiana e salita in Serie C grazie a un ripescaggio. Negli anni novanta è stata una presenza costante in Serie A (i più anziani ricorderanno Taffarel, Futre, Simutenkov e altri) e adesso ha deciso di ripartire proprio da Alvini.

Trecento chilometri più a sud-est c'è Fermo, allo stadio Bruno Recchioni gioca la Fermana. I gialloblu, arrivati addirittura ai playoff nel 2018-19, hanno puntato su Filippo Bellini per la fascia in difesa. 21 anni, cresciuto nel settore giovanile dell'Empoli, anche Bellini è un figlio di Fucecchio sebbene abbia dovuto peregrinare in giro per l'Italia negli ultimi anni. Ha giocato con la Vis Pesaro e il Modena in Serie D - categoria che, invero, gli andava un po' stretta - e ha ottenuto con entrambe ottimi risultati. Curiosamente se le ritroverà tutte e due nel girone B.

I fucecchiesi si segnino sul calendario la 16esima giornata di andata e di ritorno del Girone B di Serie C 2019-20 (salvo anticipi e posticipi il 24 novembre e il 5 aprile), quando Reggiana e Fermana si scontreranno e si troveranno di fronte Alvini e Bellini. Chissà, magari si può trovare un escamotage per farla giocare in campo neutro ai Tre Archi.

