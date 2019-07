Visita del sindaco Spinelli alla Stazione sperimentale delle Pelli a Pozzuoli

Dal distretto industriale conciario toscano a quello campano, un viaggio sui binari della ricerca e dell’innovazione nel settore delle pelli. E’ quello compiuto dal sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli, che nei giorni scorsi si è recato in visita alla nuova sede della Stazione sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti che sorge nel Comprensorio Adriano Olivetti di Pozzuoli, in provincia di Napoli.

Si tratta di un centro innovativo, con oltre 130 anni di storia, che nell’ultimo anno si è ulteriormente ammodernato con investimenti in laboratori, attrezzature e infrastrutture.

Un esempio virtuoso nel settore della ricerca che recentemente ha istituito, tra le altre cose, anche il programma speciale “Metal-free”. Un programma, a sostegno delle imprese, che guarda al futuro, alla concia delle pelli senza metalli pesanti.

Come sindaco di Fucecchio, un’importante realtà del distretto industriale del Cuoio, Spinelli ha raccolto l’invito del presidente della Stazione sperimentale, Graziano Balducci, e del direttore generale, Edoardo Imperiale. “Li ringrazio pubblicamente – ha detto Spinelli - perché la visita a questo importante centro, che sorge a fianco del CNR di Napoli, è stata motivo di arricchimento personale e come amministratore che guarda con la massima attenzione a tutti i temi del lavoro, della produzione, dell’innovazione e dell’ecologia. Temi che in questo centro, fondato nel 1885 per volere del re Umberto I, si affrontano quotidianamente con grandissima professionalità. Ed è da centri come questo o come il nostro PO.TE.CO, il polo tecnologico conciario, che nasce il futuro dell’industria delle pelli. Un futuro che dovrà essere inevitabilmente green per restare agganciati a quei settori che garantiranno anche un domani sviluppo e occupazione. Per questo motivo mi auguro che prosegua, e se possibile si rafforzi ulteriormente, la collaborazione tra tutti i distretti conciari italiani. La forza del settore sta proprio nella capacità di fare sistema, di lavorare in sinergia per nuovi traguardi”.

Durante la visita in Campania il sindaco di Fucecchio è stato ricevuto anche dal presidente di UNIC (Unione Nazionale Industria Conciaria), il Cav. Gianni Russo.

“Se questa modalità di fare sistema si è diffusa sempre più – ha aggiunto Spinelli – molto lo si deve anche la presidente di UNIC, Gianni Russo. Al suo modo di guardare al futuro dell’impresa conciaria e di rafforzarne l’immagine anche con rassegne internazionali come LineaPelle. Lo ringrazio particolarmente dell’ospitalità con la quale mi ha accolto per la visita alle sue aziende”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

