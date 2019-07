Usa bancomat smarrito e preleva 170 euro, poi si pente e restituisce tutto

Ha prelevato 170 euro da una tessera bancomat non sua, trovata davanti a un bar con tanto di foglietto con annotato il codice Pin. Poi si è fatto prendere dai sensi di colpa ed è andato dai carabinieri per ammettere le sue colpe. Uno studente 19enne si è 'costituito' dai militari di Piancastagnaio dopo che la proprietaria della carta bancomat aveva bloccato la tessera e denunciato il fatto. Dopo che il giovane ha ammesso le sue colpe, restituendo anche il denaro, la titolare di un agriturismo di zona ha ritirato denuncia e querela. Per il reato di indebito utilizzo di carta di credito, il procedimento penale scatta d'ufficio e gli atti verranno trasmessi alla procura del tribunale di Siena. Sicuramente si terrà conto del 'ravvedimento' del giovane.

