Geotermia, Nardini (PD): "Non abbassiamo la guardia, d'accordo con Pacini"

"Sulla geotermia non dobbiamo abbassare la guardia: sono d'accordo con la posizione della Presidente dell'Unione Industriali, che aggiunge un tassello importante alla battaglia di squadra portata avanti con forza da lavoratori, sindacati, Comitato Geotermia Sì, Amministrazioni locali e Regione Toscana. L'appello di Pacini conferma come quello geotermico sia, oltre a una risorsa energetica ecologica, anche un asset economico importante per interi territori, in Toscana e Val di Cecina, che coinvolge oltre 2000 operatori. Bene l'apertura degli ultimi giorni da parte del Ministero, ma ora vigileremo e continueremo a far sentire la nostra voce, già con il Consiglio Regionale straordinario del 1 agosto a Larderello, affinché si passi dagli annunci ai fatti e si rispettino tempi certi".