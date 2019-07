Grano e tradizioni a Montespertoli: un tuffo nel lavoro della terra adatto a tutte le età

Domenica 4 agosto in Via Lucardese a Montesperoli torna, con la sua ottava edizione, la festa dedicata ai contadini e al lavoro della terra.

Dalle 16 l’associazione agricoltori di Castelfiorentino metterà in mostra pezzi unici di trattori d’epoca.

Alle 17 il gruppo Novecento metterà in scena il periodo mezzadrile con antichi strumenti da lavoro e l’imperdibile rievocazione della battitura del grano, materia prima e fonte di lavoro dell’associazione Grani antichi di Montesperoli. “La battitura del grano era uno dei momenti più importanti dell’anno” - come ricordato dal sindaco Alessio Mugnaini - “e il futuro della nostra economia dipende proprio da queste tradizioni”.

La festa, che rievoca gli usi passati, l’amore per la terra, il duro lavoro nei campi e i vecchi ma buoni metodi dei contadini, è un avvenimento da non perdere, che coinvolge le persone di tutte le età.

Laboratori per bambini, mercato artigianale street food a partire dal pomeriggio, per accontentare tutti i palati e rigorosamente con prodotti agricoli a Km 0. La giornata dal tema agricolo si concluderà con la cena sull’aia a partire dalle 20.30. Il menù, 20 euro per i grandi 12 per i più piccini, comprenderà prodotti caserecci per antipasto, lasagne, carne in galantina o tartare, acqua e vino a volontà.

