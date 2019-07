Incidente a 4 in Fi-Pi-Li la scorsa notte, tratto chiuso per un'ora

I vigili del fuoco del Comando di Pisa e del distaccamento di Cascina sono intervenuti alla mezzanotte di ieri per un incidente stradale sulla sgc Fi-Pi-Li nel tratto tra Navacchio e Cascina, direzione Firenze. Per cause in corso di accertamento quattro veicoli sono stati coinvolti in un incidente stradale e alll’arrivo delle squadre i feriti era già stati presi in carico dal personale sanitario del 118. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della zona interessata dall'incidente. Il tratto stradale è stato chiuso per circa un’ora. Sul posto personale della polizia stradale.

Tutte le notizie di Cascina