Tamponamento in Fi-Pi-Li, code tra Montopoli e Pontedera

Un incidente con feriti si è verificato verso l'ora di pranzo di oggi, venerdì 26 luglio, sulla Firenze-Pisa-Livorno. Al km 51 tra gli svincoli di Montopoli in Val d'Arno e Pontedera, in direzione Livorno, si sono scontrati in un tamponamento un tir e un'utilitaria, per motivi ancora da accertare. Ci sarebbero due feriti, stando a una prima ricostruzione, e sul posto si sono recate due ambulanze e l'automedica. Si è formata anche una lunga coda per via dell'incidente: al momento è di due chilometri, ma potrebbe diminuire nel giro di breve tempo.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

