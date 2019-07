Investite quattro persone tra Volterra e Pisa, elisoccorso in terre etrusche

Brutto incidente a Volterra, di cui si conoscono ancora pochi risvolti, a Porta San Francesco poco prima delle 11 di oggi. Tre persone sono state investite, non sono note le generalità. Intervenuto un elisoccorso Pegaso da Firenze per una donna in codice rosso. Altre due ambulanze sono arrivate per gli altri due feriti coinvolti. A Pisa invece un 82enne è stato investito in via Don Bosco a Pisa. Un'ambulanza è giunta sul posto intorno alle 9.40 per il trasferimento d'urgenza all'ospedale locale.

