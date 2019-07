La Falegnami Castelfiorentino, Fabiani e Provenzano (Pd): "Saremo al loro fianco"

Gli operai della storica ditta da giorni sono in agitazione per scongiurare i licenziamenti minacciati dall'azienda e, per ora, bloccati dalla CIG (Cassa Integrazione Guadagni) grazie al tavolo di crisi aperto dalla Regione Toscana. Ma la soluzione trovata non tranquillizza gli operai de La Falegnami, che già l'anno scorso avevano deciso di accettare il part time pur di salvare i posti di lavoro. Alberto Vezzosi, Fillea Cgil, ha spiegato a Provenzano e a Fabiani il timore che l'azienda non abbia intenzione di ricapitalizzare e che non si voglia garantire un futuro a questa realtà. I lavoratori hanno investito sull’azienda riducendosi orario e salario, ma l’azienda non ha restituito il ‘prestito’ perché non ci sono stati investimenti, così come da parte dei soci non ci sono state le ricapitalizzazioni necessarie.

Ancora una volta sono calpestati i diritti dei lavoratori.

Dichiara Fabiani: "È una vertenza complicata, per la quale siamo e saremo al fianco di questi lavoratori. Dobbiamo costruire soluzioni per dare un futuro a loro, alle loro famiglie e a questa azienza. Occorre un nuovo soggetto industriale che ne rafforzi la posizione, anche sui mercati internazionali, con un nuovo Piano, garantendo così il mantenimento di questa produzione di qualità".