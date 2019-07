Liberazione a Lastra a Signa, le celebrazioni

Si terranno il prossimo 4 agosto alle 21 le celebrazioni per il 75° anniversario della Liberazione di Lastra a Signa dal nazifascismo.

La serata si aprirà l’esibizione della banda musicale della Misericordia di Malmantile che sfilerà lungo piazza Garibaldi, Corso Manzoni e via XXIV Maggio. In piazza Pertini si terrà la deposizione della corona al monumento ai Caduti.

Alle 21.30 in piazza del Comune si terrà il consiglio comunale in seduta straordinaria aperta con l’intervento del sindaco Angela Bagni, di Elena Papucci dell’Anpi Bruno Terzani di Lastra a Signa e di Vitaliano Casini che interverrà illustrando dei racconti sulla Liberazione di Lastra a Signa.

Alle 22 sempre in piazza del Comune si terrà la rievocazione storica “Mauro, una piccola storia lastrigiana di Libertà”.

