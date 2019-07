La prima frazione liberata: Monterappoli ricorda il 29 luglio 1944

Accadde il 29 luglio 1944: Monterappoli fu la prima frazione di Empoli ad essere liberata dall’occupazione nazista. Fu subito instaurato il Comune liberato e siccome il capoluogo era ancora occupato, fu in quella frazione che riprese prima la vita democratica. Ecco perché i monterappolesi di oggi e di ieri, e non solo, invitano a festeggiare tutti insieme sabato 27 luglio 2019 a partire dalle 20, nel giardino dell’associazione culturale Il Torrino, via Salaiola, 293, con una iniziativa per ascoltare e rivivere i racconti di chi ancora ricorda.

La serata comincia con un buffet (12 euro) e prosegue con tanti ospiti: Alessio Mantellassi, presidente del Consiglio Comunale di Empoli con delega alla cultura della memoria; Roberto Franchini, presidente ANPI Empoli; Rolando Fontanelli, volontario per la liberazione. È prevista anche la proiezione del docufilm ‘KIA ORA’ presentato da Mauro Valiani e poi non mancheranno i racconti, quelli veri, di chi ancora ricorda e non dimenticherà mai.

All’evento aderiscono: associazione Amici dell’Archivio Storico di Empoli, ANED Empoli, ANPI Empoli, ARCI Empolese-Valdelsa.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

