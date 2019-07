Manutenzione centro storico, Lega Firenze: "Manca dall'amministrazione un monitoraggio costante"

“Esprime preoccupazione la Lega Firenze, attraverso il Capogruppo del Quartiere 1 Marco Passeri e del Capogruppo in Comune Bussolin, per gli episodi di questi giorni in merito alla scarsa manutenzione nel Centro Storico".

“Ieri il crollo di un pezzo di balcone – commentano Passeri e Bussolin – in via Cavour, oggi il crollo di un pezzo di controsoffitto alla stazione di Santa Maria Novella. Episodi preoccupanti che solo per puro caso, per la buona sorte, non hanno causato conseguenze pesanti. Questa città, in particolare il centro storico, fruito ogni anno da milioni di persone, necessiterebbe maggiore attenzione da parte dell'Amministrazione. Manca – concludono Bussolin e Passeri – un monitoraggio costante e una manutenzione attenta”.

Fonte: Lega Firenze

