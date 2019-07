Medicea Wine Festival, 500 calici e centinaia di persone per i due appuntamenti

E’ molto soddisfacente il bilancio dell’edizione 2019 di Medicea Wine Festival. Provenendo da una tradizione antica (questa era la 46° edizione) la festa del vino estiva di Cerreto Guidi quest’anno ha adottato un format in gran parte rinnovato, che ha anche valorizzato e migliorato gli elementi più apprezzati delle più recenti edizioni.

L’elemento nuovo e di maggior successo è stato il primo Cerreto Street Wine, che è andato in scena domenica 14 luglio nell’incantevole location della piazza, che si apre ai piedi della Villa Medicea di Cerreto Guidi e che sarà senz’altro il primo di una lunga serie. Più di 20 le aziende vitivinicole presenti. Oltre 500 i calici degustazioni distribuiti, con la loro originale eco-tracolla in cotone grezzo naturale. Quasi 2.700 i gettoni che sono stati consegnati ai banchi delle aziende vinicole partecipanti per degustare i vini scelti. E poi ottima musica e l’affascinante osservazione delle stelle. Ma il tutto esaurito aveva fatto anche la Cena di Gala Rubini in Villa, in cui erano stati consegnati i premi ai vincitori del Concorso enologico Rubino Mediceo.

Il gran finale della rassegna è stato Domenica 21 luglio, con la quinta edizione del "Mestolo d'Oro", un’entusiasmante disfida tra le quattro contrade del Palio del Cerro che ha visto la partecipazione di oltre 300 persone, in giro per Cerreto tra un'osteria e l'altra ad assaggiare le prelibatezze degli chef delle Contrade e a degustare i migliori vini del territorio, con i nuovi calici distribuiti dalla Pro Loco. Alla fine tutti a votare i piatti migliori. Ha vinto la Contrada di Caracosta, che si è aggiudicata il sorprendente Mestolo d'Oro, realizzato da Elena Palatresi.

Ed ora Cerreto inizia a respirare aria di Palio. La disfida si svolgerà il 31 agosto come tradizione davanti ai ponti medicei e sarà il momento culminante di 2 settimane ricche di eventi a cavallo tra la fine di agosto e l’inizio di settembre.

Fonte: Pro Loco Cerreto Guidi

